Kütahya'da, Kent Lokantası ve Kent Kahvesi hizmete başladı.

Açılış programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve il protokolünden bazı isimlerin yanı sıra Kütahyalı vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesimi ile Kent Kahvesi ve Kent Lokantası hizmete açıldı.



Açılışın Kütahya'ya ve Kütahya halkına hayırlı olmasını dileyen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, “Kent Kahvesi ve Kent Lokantası'nı ekonomik şartların zorlayıcı olabildiği bu dönemde hemşehrilerimizin sosyalleşme ve dinlenme ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilecekleri şekilde hayata geçirdik. Kent Kahvemizin samimi ortamında hemşehrilerimiz kahvesini, çayını içerken, hoş sohbetler edebilecek” dedi.



Kent Lokantası'nda, dört kap yemek, bir yuvarlak ekmek ve bir tane su 65 liradan, Kent Kahvesi'nde ise çay 3 lira, kahve 12 liradan halka sunulacak.