Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kiraz ve vişne üreticilerinin pestisit kullanımı konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla önemli bir program başlattı. Teknik personel, bahçelerden alınan numunelerle birlikte üreticilere doğru kullanım konusunda detaylı bilgilendirme yaparak destek oldu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Pazarlar İlçe Müdürlüğü teknik personeli, kiraz ve vişne bahçelerinden numune alarak hasat öncesi pestisit denetimini gerçekleştirdi. Numuneler, bitki koruma ürünlerinin etkinliği ve doğru kullanımı açısından titizlikle incelendi.

Denetimler sırasında üreticilere, bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının önemi vurgulandı. Ruhsatlı pestisitlerin kullanılması gerekliliği ve hasat süresine uyum sağlanması konularında detaylı bilgilendirme yapıldı. Bu bilgilendirme sayesinde üreticilerin ürünlerini daha güvenli ve etkin bir şekilde yetiştirmesi hedeflendi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, pestisit denetim programının amacının, hem ürün kalitesini artırmak hem de çevresel etkileri minimize etmek olduğunu belirtti. Bu tür programların, tarım sektöründe sürdürülebilir üretim ve tüketici sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.