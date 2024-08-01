Edinilen bilgilere göre, A.N.U. yönetimindeki 43 AE 403 plakalı motosiklet, kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yayaya çarpmanın etkisiyle yaya H.İ. yola savruldu. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü A.N.U. ve motosiklette yolcu konumunda bulunan S.U. da yaralandı.

Yaralılara müdahale edildi

Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Kaza ile ilgili olarak Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Kırmızı ışık ihlali ve kaza anına dair detaylar araştırılıyor.