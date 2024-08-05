Olay, gece saatlerinde Emet ilçesi Kovalı mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin, düğünlerinin ardından araçla seyir halindeyken başka bir araçla çarpıştı. Kaza ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, gelin ve damadın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı.

Genç çiftin cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer olayın nedenini belirlemek için çalışmalara devam ediyor.