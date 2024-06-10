KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da kurbanlık satışları için hazırlanan "Canlı Hayvan Pazarı" açıldı.

Üreticiler, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu yakınında kurulan pazara kurbanlıklarını getirerek satışa sunmaya başladı.

Belediye Başkan Eyüp Kahveci, pazarın açılışında yaptığı konuşmada, canlı hayvan pazarını kurbanlık satışları için hazır hale getirdiklerini söyledi.

Pazardaki 481 padokta kurbanlık satışının yapılacağını dile getiren Kahveci, şunları kaydetti:

“Pazarımızdaki 481 padok üreticilerimize teslim edilmiştir. Burası, 1500 büyükbaş ve 10 bin küçükbaşın satışının yapılabileceği bir kapasiteye sahiptir. Kurban satış pazarımız bayramın ikinci gününe kadar açık kalarak vatandaşlarımıza hizmet verecek. Kütahya’mızda hijyenik koşullarda 11 kurbanlık kesim yerimiz belirlendi.”

Kahveci, kurbanlıkların belirlenen alanlarda ehil kişilerce usulüne uygun olarak kesilmesinin uygun olacağını sözlerine ekledi.

Kütahya’daki kurbanlık hayvan sayısına ilişkin bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay da, “Bu yıl ilimizde 17 bin 568 büyükbaş, 69 bin 709 küçükbaş hayvanımız kurbanlık olarak kesilebilecek. Kütahya’da merkez ve bütün ilçelerimizde kurbanlık satışının yapılabileceği pazaryerleri kuruldu. Bu pazaryerlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün veteriner hekimleri denetimler yapacaktır. Kurban bayramı süresinde 50 nöbetçi veteriner hekimiz de görev yapacak.” ifadelerini kullandı.

Protokol üyeleri, İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu tarafından yapılan duanın ardından açılışı yapılan pazarı gezdi.