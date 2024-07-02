Kütahya'da gerçekleşen anlamlı buluşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Enes Malik Önsay'ı başarısı dolayısıyla tebrik ederek, öğrencinin motivasyon ve çalışma disipliniyle diğer öğrencilere örnek olduğunu vurguladı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincisi olan Enes Malik Önsay'ı makamında ağırladı. Müdür Başyiğit, Enes Malik'in bu başarısını kutlayarak, öğrencinin örnek bir çalışma sergilediğini ve diğer öğrencilere ilham verdiğini belirtti.

Görüşme sırasında Enes Malik Önsay, sınav sürecindeki deneyimlerini ve çalışma stratejilerini Müdür Başyiğit ile paylaştı. Öğrenci, başarısında öğretmenlerinin ve ailesinin desteğinin büyük rol oynadığını ifade ederken, disiplinli çalışmanın ve hedef odaklı planlamanın önemini vurguladı.

Başyiğit, bu tür başarıların eğitim camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Kütahya genelindeki diğer öğrencilere de ilham olması gerektiğini dile getirdi. Tüm öğrencilere yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı ve Enes Malik'i bir kez daha tebrik etti.