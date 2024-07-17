Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü ile Derecik Köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir sebep nedeniyle makilik alanda yangın çıktı. Olayın ardından Tavşanlı ve Tunçbilek itfaiyeleri ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Yangın, bölge halkının da desteğiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, köylüler de su tankerleri ile yardım sağladı.

Yangın sonucunda, 2.0 hektarlık ormanlık alan ile 3.5 hektarlık ziraat alanı zarar gördü. Şu an için soğutma çalışmaları devam ediyor.