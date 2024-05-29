22 Mayıs'ta Emet ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, R.İ. isimli sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrilerek yan yatmıştı. Kazada yaralanan 13 kişiden Ayten Özçelik, ağır yaralılar arasındaydı ve tedavi için Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Tüm çabalara rağmen Ayten Özçelik, hastanede yapılan tedavilere yanıt vermedi ve 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü R.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma devam ediyor.