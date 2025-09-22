“Minik Adımlar Sağlıklı Yarınlar” anlayışıyla organize edilen festival, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında çocuklar geleceğe güvenle adım atarken, gençler bilinçli yaşam pratikleri hakkında bilgilendirildi ve yetişkinler sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine deneyim kazandı.

Kültürel ve sportif etkinliklerle zenginleştirilen organizasyona, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de katıldı. Küçük, festivalde emeği geçen sivil toplum kuruluşları ve gönüllülere teşekkürlerini ileterek, benzer etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.