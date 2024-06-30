Kütahya'da, gece saatlerinde Gaybiefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki farklı motosiklet grubu üyesi arasında çıkan kavgada M.Ü. (26) isimli şahıs silahla bacağından yaralandı. Eskişehir'den geldiği belirlenen üç şüpheliden 2'si olay yerinde yakalanırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın detaylarına göre, Kütahya'da yerel bir motosiklet grubuna mensup M.Ü. ile Eskişehir'deki motosiklet grubu üyeleri arasında Gaybiefendi Mahallesi'nde çıkan kavgada silahlar da kullanıldı. Şüphelilerden biri olan A.Ç., M.Ü.'nün bacağına iki kurşun isabet ettirdi. Olayın ardından A.Ç. ve diğer şüpheliler, yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu F.M.Ö. ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kavga anı ve şüphelilerin kaçışı net bir şekilde görülebiliyor. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, yaralı M.Ü. ise sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelilerin motivasyonu ve olayın kökeniyle ilgili detaylar polis soruşturmasıyla netleştirilmeye çalışılıyor.