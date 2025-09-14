Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Batuhan Dayı yaşamını yitirdi. Genç sürücünün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kaza gece yarısı meydana geldi
Kaza, saat 01.30 sıralarında Gediz-Uşak karayolunun 2’nci kilometresindeki Gediz Sanayi Sitesi çıkışında gerçekleşti. Gediz’den Fırdan Köyü istikametine giden Batuhan Dayı’nın kullandığı 43 AFJ 042 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı ve refüje savruldu.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Batuhan Dayı’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç sürücünün cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.