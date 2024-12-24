Kütahya’da bir motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ve bu sırada polis memuruna çarparak yaralanmasına neden oldu.

Olay, Kütahya’nın Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri trafik uygulaması yaptığı sırada, yabancı uyruklu bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarı yaptı. Ancak sürücü, polisi hiçe sayarak hızla kaçmaya başladı ve bu esnada polis memuruna çarptı.

Yaralı polis memurunun durumu iyi

Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru hemen bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından, yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan motosiklet sürücüsünün peşine düşüldü

Olayın ardından, kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis, sürücüyü yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve çalışmalarına hız verdi.