Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen iki kişi, polis tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla yürütülen kapsamlı bir operasyonun ardından D.Ş. ve C.Ö. adlı şahısları gözaltına aldı.

Operasyonun detayları

Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 5 ara yakalama gerçekleştirildi. Bu yakalamalarda, A4 kağıdına emdirilmiş 10 parça bonzai ele geçirildi. Ayrıca, 8 kullanıcı şahsa da işlem yapıldı. Operasyonun hedefinde olan şüpheliler, ikametlerinde yapılan aramada da yakalandı.

Şüpheliler tutuklandı

Şüpheli kişilerin evlerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 2 blister halinde toplamda 12 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.