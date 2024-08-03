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Yılbaşından bu yana Kütahya genelindeki narkotik suçlarla mücadele kapsamında tutuklanan şahıs sayısının 117 olduğu bildirildi.

Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda şu miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi:

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