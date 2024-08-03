Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı Temmuz ayında gerçekleştirdiği narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 94 olayda yakalanan 179 şahıstan 17’si tutuklandı.
Ele geçirilen uyuşturucu miktarları
Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda şu miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi:
- 10 bin 90 gram eroin
- 91.54 gram metamfetamin
- 44.32 gram esrar
- 91.81 gram bonzai
- 2 bin 76 adet sentetik ecza
- 195 bin 53 adet ecstasy
- 111.73 gram kokain
Toplam tutuklu sayısı 117’ye ulaştı
Yılbaşından bu yana Kütahya genelindeki narkotik suçlarla mücadele kapsamında tutuklanan şahıs sayısının 117 olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA