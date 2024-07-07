Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, her yıl düzenlediği teşvik töreni ile Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine moral verdi. Törene Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yönetimi, okul idaresi ve başarılı öğrenciler katıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin geleceğe dair umutlarını ve hedeflerini desteklemenin önemini vurguladı. Başarılı öğrencileri onurlandıran bu tür etkinliklerin, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarında motivasyon sağladığını belirtti.

Gedik Üniversitesi'nin düzenlediği kaynak yarışmasında 2. olan Eyüp Galip Gökçe'ye altın hediye edildi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, bu teşviklerin gençlerin gelecekte daha büyük başarılara ulaşmalarına yardımcı olacağını vurguladı.

Törenin, Tavşanlı ilçesinin eğitim seviyesini yükseltme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu ve gençlerin topluma katkı sağlamalarına olanak tanıdığı belirtildi. Organize Sanayi Bölgesi'nin bu tür etkinliklerle eğitim ve iş dünyası arasında köprü kurduğu vurgulandı.