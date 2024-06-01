İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında H.G. (23) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle takibe alındı.

Yapılan operasyonda, H.G.'nin bir kullanıcıdan 0,57 gram metamfetamin ve kağıda emdirilmiş bonzai aldığı tespit edildi. Bununla birlikte, şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda ise 21,47 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.