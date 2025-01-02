Kütahya Bölge Müdürlüğü, orman emvali taşıyan araçlara yönelik eş zamanlı mobil kontroller düzenledi. Kontroller, Bölge Müdür Yardımcısı ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Orman emvali yüklü araçlar denetlendi

Kütahya Bölge Müdürlüğü, orman emvali taşıyan araçlara yönelik mobil kontrollerde tüm önlemleri aldı. Ekipler, olası kaçakçılıkla mücadele etmek için araçları titizlikle denetledi.

Mobil kontrol noktalarında yoğun katılım

Kontrollere Kütahya Bölge Müdür Yardımcısı Taner Nişancı, OZM Şube Müdürü G. Volkan Andıç ve çok sayıda orman işletme yetkilisi katıldı. İşletme müdürleri ve orman muhafaza memurları da kontrollerde görev aldı.

Jandarma ve emniyet desteği

Mobil kontrol noktalarına İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde denetimler başarılı bir şekilde yapıldı.