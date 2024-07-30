Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörgüç köyü yakınlarında bugün öğleden sonra başlayan orman yangını, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İhbar üzerine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve personel, yanı sıra Tavşanlı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, özellikle çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede etkili olan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Havadan destek sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlanıyor. Bölgeye gönderilen helikopterler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangının büyümesini engellemek için su atışı yapıyor.