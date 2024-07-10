Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangın nedeniyle 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, yangının yeniden başlamaması için soğutma çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Yangın ihbarı alındıktan hemen sonra bölgeye 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 8 hizmet aracı, 1 itfaiye, 1 dozer ve 50 personelden oluşan bir ekip sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu, yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde, Üyücek köyü yakınlarındaki Kıran Yaylası mevkiinde çıkan orman yangını, ilk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu meydana geldi. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine hızla büyümeden kontrol altına alındı.

Kıran Yaylası mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın , hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.