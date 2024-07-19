Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, öğleden sonra başlayan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Başköy yakınlarındaki Martlı mevkiinde meydana geldi.

Yangın hızla kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, çevredeki vatandaşların yangını fark ederek ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ilk müdahale aracı ve arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun ve hızlı çabaları sonucu yaklaşık yarım saat içinde söndürüldü. Yangında 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak, yangının çıkış nedeni ve olası ihmallerin araştırılması için soruşturma başlatıldı.