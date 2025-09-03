Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akşehir köyünde park halindeki bir otomobilin patlaması sonucu çıkan yangın, çevrede büyük hasara yol açtı. Şiddetli alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 3 evi tamamen kül etti, bir traktör ve 2 patoz aletini de kullanılmaz hale getirdi. Olayda can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.

Patlama ve yangın anı

Olay, köy imamı Ahmet D.’ye ait otomobilin park halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla başladı. Patlama sonrası çıkan alevler, kısa sürede yan yana bulunan Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.’ye ait evlere sıçradı.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tüm müdahalelerine rağmen yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Üç ev tamamen kül olurken, evlerin avlularındaki eşyalar da zarar gördü. Patlamaya yol açan otomobil tamamen hurdaya dönerken, Şükrü A.’ya ait traktör ve 2 patoz aleti yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı yok

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmaması, köy sakinleri için teselli kaynağı oldu. Yetkililer, hasarın boyutunun belirlenmesi ve etkilenen ailelere gerekli desteğin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Tavşanlı’daki bu olay, otomobil yangınlarının kontrol edilmemesi durumunda çevresel risklerin ne kadar büyük olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.