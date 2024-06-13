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Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısının 97 olduğu belirtildi.

Şüphelilerden Özkan B. ve Hilmi Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Hilmi Ö. (42), Senem Ö. (28), Özkan B. (57) ve Senem B. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, bu otomobille bağlantılı öncü aracı ise Altıntaş ilçesi yakınında durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Antalya yönüne giden bir otomobili şüphe üzerine durdurarak yaptıkları aramada 1 kilo 35 gram esrar buldu.

Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor

Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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