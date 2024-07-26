Kütahya – Tavşanlı ilçesinde dün gece yaşanan trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Emet kara yolu üzerindeki Derecik köyü kavşağında meydana geldi.

Kaza anı

Kazanın meydana geldiği anlarda, İ.K. yönetimindeki otomobil ile Tavşanlı yönüne seyreden M.Y.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluştu.

Yaralılar ve ilk müdahale

Kazanın ardından, her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan A.G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk etti.