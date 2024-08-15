Kütahya’nın Saray Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde park halindeki bir otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olayın detayları

Olay, İbrahim Demir’e ait otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktığında meydana geldi. Kısa sürede aracı saran alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Araç küle döndü

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracın sahibinden açıklamalar

Olay anında park halindeki otomobilin yanışını gören İbrahim Demir, gazetecilere yaşananları şu şekilde aktardı: “Aracımı park ettikten sonra yakındaki bir eczaneye ilaç almaya gitmiştim. Eczanede 2 dakika geçmeden bana aracımın yandığını söylediler. Geri döndüğümde aracımın alevler içinde olduğunu gördüm. Neyse ki itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangının daha fazla yayılmasını engelledi.”