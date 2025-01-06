Kütahya’nın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde polisin dur ihtarına uymayan bir sürücü, kaçarken kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Polisten kaçış takla ile sonuçlandı

Trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri 43 AAG 482 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü T.T. (37), polisin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden T.T.’nin aracı, Çeçen Sokak üzerinde yolun sağındaki demiryoluna çıkarak takla attı.

3 kişi hafif yaralandı

Kazada sürücü T.T. ile yanında bulunan kızı A.T. (12) ve arkadaşı M.B., küçük sıyrıklarla kazayı atlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ambulansta müdahale etti.

Sürücü alkollü çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü T.T.’nin 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri yapılmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.