Tavşanlı ilçesinde amatör bir avcı, Emet Kayı göletinde yakaladığı rekor büyüklükteki sazan balığıyla bölge gündemine oturdu. İsa Gündüz adlı avcının, 10 kilo 850 gram ağırlığındaki bu balık avı, hem yerel hem de ulusal düzeyde dikkatleri üzerine çekti.

15 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen amatör su ürünleri avcılığı etkinliğinde, Tavşanlı'nın Emet Kayı göletinde büyük bir sazan balığı yakalandı. İsa Gündüz, uzun süredir avlanma tutkusuyla bilinen bir isim olarak, gölette şansını denedi ve 10 kilo 850 gram ağırlığındaki sazan balığını yakalayarak bölge rekorunu kırdı. Gündüz'ün bu başarısı, hem avcılar hem de doğa tutkunları arasında büyük bir konuşma konusu oldu.

İsa Gündüz, yakaladığı dev sazan balığının fotoğraflarını kendi internet sayfasında paylaştıktan sonra büyük bir ilgiyle karşılaştı. Balığın boyutu ve av sırasında yaşadığı deneyim, Gündüz'ün paylaşımlarını sosyal medyada viral yaparak geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Özellikle doğa ve balık tutkunları, Gündüz'ün başarısını tebrik etmek ve bu olayı yakından takip etmek için paylaşımlarını beğeni ve yorumlarla desteklediler.