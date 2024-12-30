Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Vefa Mahallesi Barlar Bölgesinde durdurdukları araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirerek, 4 şahsa idari işlem yaptı.

Şüpheli araçta ruhsatsız silah bulundu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Vefa Mahallesi Barlar Bölgesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, araçta bulunan 4 kişiden B.T., C.Y., K.S. ve S.M.O.'ya ait herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak araç içinde yapılan detaylı aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 16 adet fişek bulundu.

Asayiş Şube'den başarılı operasyon

Ekipler, araç içindeki ruhsatsız silah ve mühimmata el koydu. Ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon, Kütahya’daki güvenlik önlemlerinin etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.