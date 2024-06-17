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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yasin İ. ile yanındaki Berat Ç. (17), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, motosikletiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyreden Yasin İ. (17), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

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