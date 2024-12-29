Kütahya’nın Çiniciler Çarşısı’nda sahte para kullanıldığına dair gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) harekete geçti. Olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, çevredeki araştırmalarını hızla tamamladı ve eşkale uygun iki şüpheliyi tespit etti.

Yapılan incelemeler neticesinde, şüphelilerden mali müşavir H.B. (46) ve elektrik mühendisi E.B. (48) gözaltına alındı. E.B.’nin üzerinde yapılan aramada, 4 adet sahte 200 TL banknot bulundu. H.B.’nin daha önce bir suç kaydı olduğu, E.B.’nin ise suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilerek gerekli işlemlere başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.