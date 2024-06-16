Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan sürücü Kochorov ile 4'ü çocuk 5 kişi, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çiftçilere hububat zararlılarını ve keneleri yiyen "Peygamberdevesi böceğini öldürmeyin" uyarısı

Çiftçilere hububat zararlılarını ve keneleri yiyen "Peygamberdevesi böceğini öldürmeyin" uyarısı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.