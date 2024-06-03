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M.T. (76) yönetimindeki araç, yaklaşık 2 metrelik şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kaza da şoför M.T. ve eşi H.T. (75) yaralandı. Yaralı lar, olay yerine gelen ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Virajı alamayan araç, 2 metrelik şarampolde ters döndü. Kazada yaralanan çiftin sağlık durumu hastanede tedavi altına alındı.

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