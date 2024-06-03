Kütahya'nın Emet ilçesi, Hisarcık istikametine seyir halindeki 43 AEG 029 plakalı araç, Malı mevkiinde virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
Şarampole yuvarlanan araç ters döndü
M.T. (76) yönetimindeki araç, yaklaşık 2 metrelik şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada şoför M.T. ve eşi H.T. (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Virajı alamayan araç, 2 metrelik şarampolde ters döndü. Kazada yaralanan çiftin sağlık durumu hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi