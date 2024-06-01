Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Satranç Turnuvası, Başkan Eyüp Kahveci’nin katılımıyla başladı. Her yıl gerçekleştirilen turnuva, bu yıl farklı yaşlardan 125 satranç tutkununu bir araya getirdi.

Turnuva, belediyenin kafeterya katında 2 gün boyunca sürecek. Katılımcılar, 8 yaş altı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık yaş olmak üzere 4 farklı kategoride yarışıyor. Her kategoride birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL ve üçüncüye 500 TL ödül verilecek.

Satranç oyununun, zihin gelişimini destekleyen ve sabrı öğreten bir spor olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Kahveci, "Satranç, strateji ve zeka oyunlarının en kıymetlilerinden biridir. Bu turnuvanın, gençlerimiz başta olmak üzere tüm katılımcılarımıza faydalı olacağına inanıyorum. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.