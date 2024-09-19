Bu çalışmalar, şeker fabrikalarının ekim sahalarında yürütülen üretim süreçlerinin yakından incelenmesini amaçlıyor.

Münavebe Planına Uyum Denetleniyor

Denetimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ekipler, şeker fabrikalarının şekerpancarı ekim sahalarında üretim taahhütlerine uygun ekim yapılıp yapılmadığını ve münavebe planına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

PAKSİS Sistemi ile Parsel Takibi

Ayrıca, PAKSİS (Pancar Kayıt Sistemi) üzerinden üretim parselleri de incelendi. Sahada örnekleme yöntemi ile yapılan tespitler, kayıt sistemleriyle karşılaştırılarak uyumluluk analiz edildi. Bu sayede, pancar üretiminin sürdürülebilir ve planlı bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor.

Tarımda Verimlilik Hedefleniyor

Denetimlerle hem çiftçilerin üretim süreçlerini iyileştirmek hem de şekerpancarı ekiminin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. İl genelindeki şeker fabrikaları ve üreticilerin iş birliği ile yürütülen çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.