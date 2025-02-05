Meteoroloji tahminlerine göre Perşembe günü hava kar yağışlı olacak. Geceleri sıcaklık -6°C'ye kadar düşerken, gündüz ise en yüksek sıcaklık 0°C civarında seyredecek.

Nem oranının %58 ile %83 arasında değişmesi beklenirken, kuzey yönünden saatte 21 km hızla esen rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir.

Yetkililer, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, vatandaşların da sıcak giyinmeleri ve buzlanmaya karşı tedbir almaları gerektiğini belirtti.