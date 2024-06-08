Sınav öncesi evrakları eksik olan 2 öğrenci DPÜ'nün motosikletli birimleri ve güvenlik ekipleri tarafından ATV'lerle gerekli evrakları temin edilip sınava yetiştirildi. 1 öğrencinin evrak eksikliği ise Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlileri tarafından tamamlanarak sınava zamanında girmesi sağlandı. DPÜ'nün desteğiyle sınava girememekten son anda kurtulan öğrenciler Üniversite Rektörlüğüne teşekkür ettiler. Bu arada DPÜ'nün motosikletli birimleri ve güvenlik ekiplerinin ATV'lerle öğrencileri taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına geç kalma telaşı yaşayan öğrencilere destek olduklarını söyleyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak,” Üniversitemizin bazı motosikletli birimleri ve güvenlik ekipleri ATV'leriyle sınava geç kalma durumunda olan öğrencilere sınav salonlarına zamanında yetiştirmek için gayret ettiler. Yaklaşık 6 bin öğrenci kampüsümüzde Yükseköğretim Kurumlarına Sınavına (YKS) katıldı. Sınava katılan tüm öğrencilerimize başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Gönüllerince güzel neticeler almalarını, tercihleri arasında da Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin bölümlerini yazmalarını temenni ediyorum” dedi.

Editör: Sude Kula