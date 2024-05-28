Mehmet Karaca'dan haber alamayan ağabeyi, durumu polise bildirmek için akşam saatlerinde Karaca'nın evine gitti. Evde yapılan aramada, Mehmet Karaca, tadilat yaptığı çatı katında yerde kanlar içinde bulundu. Sağlık durumu hakkında endişelenen ağabeyi hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yeri incelendi

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek Mehmet Karaca'nın durumunu kontrol etti. Ne yazık ki, yapılan kontroller sonucunda Mehmet Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tadilat sırasında bacağından yaralandığı tespit edilen Karaca'nın cansız bedeni, polis ve savcılığın incelemelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Mehmet Karaca'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.