Tesislerdeki bu yenilik, hem süper amatör hem de amatör liglerde mücadele eden takımların yanı sıra altyapıya odaklanan spor kulüpleri için büyük bir fırsat sunuyor.

İlk gece antrenmanı, yaklaşık 280 sporcunun katılımıyla büyük ilgi gördü. Futbol sahası, yeni aydınlatma sistemi sayesinde saat 19.30 ile 23.00 arasında sporculara açık olacak. Bu gelişme, sporcuların antrenmanlarını daha güvenli ve verimli bir ortamda gerçekleştirmelerini sağlayacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, futbol sahasının bakım çalışmalarının ardından devreye alınan aydınlatma sisteminin spor kalitesini artırdığını belirterek, “Aydınlatma sistemimizi mevcut imkanlarımız doğrultusunda hayata geçirdik. Gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını desteklemek adına önemli bir adım attık,” dedi.

Keskin ayrıca, bu aydınlatma sisteminin sadece sporculara değil, halkın da spor yapması için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. “Gece antrenmanları, gençlerimizin hem sosyal hem de fiziksel gelişimleri için önemli bir fırsat. Bu tür imkanların artırılması, halkın spora katılımını teşvik etmek için çok önemli,” diye ekledi.

Gediz’deki bu yenilik, sporcuların yanı sıra tüm sporseverlere güvenli bir ortamda antrenman yapma olanağı sağlayarak, ilçede spor kültürünün gelişmesine katkı sunuyor.