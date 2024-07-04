Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, mal varlığına karşı işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarında büyük bir düşüş yaşandığı ve il genelinde güvenlik tedbirlerinin başarılı bir şekilde uygulandığı belirtildi.

Suç oranlarında büyük başarı

Valilik açıklamasında, “Mal varlığına karşı işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarında Türkiye genelinde yüzde 26 oranında düşüş meydana gelmiş, Kütahya’da ise yüzde 75 oranında büyük düşüş kaydedilerek Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkılmıştır,” denildi. Bu başarının, güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları ve vatandaşların bilinçlendirilmesi sayesinde elde edildiği vurgulandı.

Silah ele geçirmede önemli artış

Türkiye genelindeki verilerle karşılaştırıldığında, Kütahya'da ele geçirilen silah sayısında da büyük bir artış yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, “Türkiye genelinde ilk 6 ay verilerine göre ele geçirilen toplam silahlarda yüzde 9 artış meydana gelmiş, Kütahya Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkarak yüzde 52 oranında artış sağlamıştır,” ifadelerine yer verildi. Bu artış, yasadışı silah kullanımının önlenmesi ve suç işlenmeden önce önleyici tedbirlerin alınması açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

"Kütahya önemli bir başarı elde etti"

Valilik açıklamasında, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi. Ayrıca, Kütahya’nın aranan şahısların yakalanmasında da önemli bir başarı elde ettiği vurgulandı: “İlimizde ilk 6 ayda 2 bin 493 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.”