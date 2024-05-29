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Ekiplerce sudan çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kıyak, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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