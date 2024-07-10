Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, antika değeri taşıyan birçok tarihi eser bulundu.

Şüpheli araçta yapılan incelemelerde, şu antika eserler ele geçirildi:

1322 yılına ait mühürlü taş baskılı yıpranmış ciltli Kur’an-ı Kerim : Abdülhamit Han’ın izniyle çıkarılan bu eser, tarihi değeriyle dikkat çekiyor.

223 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim : 775 sayfalık bu eser, el yazması olması ve yaşıyla özel bir öneme sahip.

: 775 sayfalık bu eser, el yazması olması ve yaşıyla özel bir öneme sahip. 1928 basımı Türkçe-Fransızca sözlük : Yıpranmış orijinal dönem cildinde bulunan bu sözlük, dil tarihine ışık tutuyor.

: Yıpranmış orijinal dönem cildinde bulunan bu sözlük, dil tarihine ışık tutuyor. Antika tabanca: 1 adet paslı metal namlulu, üzerinde 1870 ibaresi olan, tetik tertibatı bulunan, ahşap kabzalı ve altı patlar olarak tabir edilen bu tabanca, tarihi silah koleksiyoncuları için değerli bir parça.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili olarak şüpheli antikacı H.İ.S. (58) ve emekli polis Ş.D. (61) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Soruşturma devam ederken, ele geçirilen eserlerin müzeye teslim edilmesi planlanıyor.