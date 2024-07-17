Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Konuş köyünde meydana gelen traktör kazasında, 68 yaşındaki Ömer Aksu yaşamını yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Aksu’nun cansız bedeni, Emet Belediyesine ait kepçe yardımıyla çıkarıldı.
Kazanın ayrıntıları
Ömer Aksu (68) yönetimindeki traktör, Küçükalan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Cansız bedeni traktörün altından çıkarıldı
Olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Ömer Aksu'yu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Aksu’nun cansız bedeni, Emet Belediyesine ait kepçe yardımıyla traktörün altından çıkarıldı.
Editör: Simge Akbulut