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Olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Ömer Aksu'yu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Aksu’nun cansız bedeni, Emet Belediyesine ait kepçe yardımıyla traktörün altından çıkarıldı.

Ömer Aksu (68) yönetimindeki traktör, Küçükalan mevkiinde sürücü nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kütahya ’nın Emet ilçesi ne bağlı Konuş köyünde meydana gelen traktör kazası nda, 68 yaşındaki Ömer Aksu yaşamını yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Aksu’nun cansız bedeni, Emet Belediyesine ait kepçe yardımıyla çıkarıldı.

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