Kaza, öğlen saatlerinde Gediz-Uşak Karayolu üzerindeki Buğday Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi. İbrahim Akpınar yönetimindeki 07 ZY 0265 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.A. yönetimindeki 43 KM 022 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan Kazım Kocabıyık ve eşi Münire Kocabıyık ağır yaralandı.

İlk müdahale ve hastane süreci

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Kazım ve Münire Kocabıyık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı sürücü İbrahim Akpınar ise Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve tanker sürücüsü Ö.A.’yı gözaltına aldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.