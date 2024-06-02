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Kaçak define kazısından döndükleri değerlendirilen R.Ç. (49), A.S. (47) ve N.K. (42) gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Kütahya'da park halindeyken hareket eden otomobili durdurmaya çalışan sürücü yaralandı

Araçta yapılan aramada 3 define arama dedektörü, antik döneme ait tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, Bölücek Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada 3 zanlının bulunduğu aracı durdurdu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta antik çağa ait olduğu ve tarihi eser olduğu tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.

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