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Ekipler, 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 2 itfaiye tankeriyle alevlere müdahale etti.

Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereköy ile Kayacık köyleri arasındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede yayılmaya başladı.

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