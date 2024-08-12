Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, Gülsüm K. tartıştığı eşi Serdar K.'yi bıçakla yaraladı. Gülsüm K. gözaltına alındı, Serdar K. hastaneye kaldırıldı.

Kadın arbede anında eşini bıçakladı

Kütahya'da gece saatlerinde meydana gelen şiddet olayında, Gülsüm K. (31), eşi Serdar K. (34) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Çift arasında yaşanan kavga sırasında, Gülsüm K. evde bulunan ekmek bıçağını kullanarak eşini karnından bıçakladı.

Yaralı eş tedavi altına alındı

Komşuların seslerden şüphelenip sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Serdar K.'ye ilk müdahaleyi evde gerçekleştirdi. Yaralı Serdar K., daha sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Olayın ardından Gülsüm K., suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gülsüm K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.