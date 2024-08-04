Kütahya'da altı yıl önce üst geçit yapılacağı gerekçesiyle kapatılan yol vatandaşların mağdur olmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'nın Ağaçköy Mahallesi ile Saka köyü arasındaki kara yolu, Devlet Demiryolları tarafından üst geçit yapılacağı gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Söz konusu bölgede üst geçit için temel kazıldı, beton atıldı demirleri düşendi. Ancak inşaatta bir ilerleme kaydedilmedi. Köy sakinlerini bu sebeple köylerine üç kilometre daha fazla yol kat ederek ulaşıyor.

Köy sakinlerinden Hüseyin Karakaya, Fatih Kahraman, Ali Kaya ve Hüseyin Kahraman, yarım kalan üst geçit inşaatının tamamlanması için yetkilileri defalarca müracaatta bulunduklarını ancak hiç bir olumlu gelişme yaşanmadığını ifade ettiler.

Köy sakinleri, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) buraya araçlar için üst geçit yapacağı gerekçesiyle trafiğe kapattı. Hatta üst geçit için direklerin temelleri atıldı. Aradan altı yıl geçti ama inşaat ilerleme olmadı. CİMER'e defalarca şikâyette bulunduk, ancak hiç bir olumlu sonuç elde edemedik. İsteğimiz; üst geçit inşaatının tamamlanmasıdır, eğer olmuyorsa buraya sinyalizasyonlu geçit yapılarak tekrar araç trafiğine açılmasıdır. Bizlere son dönemde yarım kalan üst geçidin Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılacağı yönünde bilgiler verildi. Bu durum üzerine Kütahya İl Özel İdaresine de müracaatta bulunduk" diye konuştular.