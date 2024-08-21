Gündüzleri hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıktığı bölgede, 41 derece sıcaklıktaki açık havuzlar hem yüzme hem de sağlık için büyük bir cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Tesis sahibi Ekrem Sarpaşan, 140 metrekarelik havuza akan şifalı suyun içeriğinde kalsiyum, magnezyum sülfat ve bikarbonat bulunduğunu belirtti. Bu özel suyun, romatizmal hastalıklar, deri rahatsızlıkları, kas ve eklem ağrıları, kadın hastalıkları ve içme kürleriyle böbrek taşı, mide, barsak sistemi ve karaciğer safra kesesi hastalıkları üzerinde olumlu etkiler yarattığı vurgulandı.

Ekrem Sarpaşan, "Hava sıcaklığının 35 derecelere ulaştığı yöremizde, 41 derece sıcaklıktaki açık havuzumuzda vatandaşlarımız hem yüzme keyfini yaşıyor hem de şifalı sudan faydalanarak sağlıklarına kavuşuyorlar" dedi. Ayrıca, havuzun derinliği 1.85 metre ve genişliği 70 santimetre olarak belirtiliyor. Şifa arayanlar, sıcak suyun terapötik etkilerinden yararlanarak hem rahatlıyor hem de sağlıklarına katkıda bulunuyorlar.