Dinlenmek isteyenlerin uğrak noktası olan tesis, sunduğu imkanlarla adından söz ettiriyor.

Tavşanlı’da yaşayan Nafiz Kara, Göbel Termal Tesisleri’ni şu sözlerle anlattı:

"Sabah saatlerinde Göbel Kaplıcaları’na geldim. Şifalı suları var, çok güzel ve temiz bir oksijenli hava mevcut. Suların yara iyileştirme özelliği olduğunu bizzat deneyimledim. Tavşanlı’da oturuyorum ve buraya sürekli geliyorum. Şifayı burada buldum."

Yerel esnaf Kemal Özkul da tesisin cazibesini vurgulayarak, "Kütahya’ya bağlı Tavşanlı Göbel Kaplıcaları, harika bir mesire alanı ve sosyal tesisleriyle biliniyor. Buraya sadece Tavşanlı’dan değil, çevre illerden ve ilçelerden de çok sayıda ziyaretçi geliyor. Sular, yanıklar ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi geliyor. Göbektaşı, Türk hamamı ve havuzlarıyla görülmeye değer bir yer. Tavşanlı’nın gurur kaynağı olan bu güzide mekanı herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

İstanbul’dan gelen Ümit Küçük ise tesisle ilgili memnuniyetini dile getirdi:

"Dün akşam yeğenimizi Dumlupınar Üniversitesi’ne kayıt için getirdik ve Göbel’e uğradık. Burası gerçekten anlatıldığı kadar güzel. Ailecek hamam sefası yaptık ve çok memnun kaldık. Umarız tekrar gelme fırsatı buluruz."

Göbel Termal Tesisleri, şifalı suları, doğal güzellikleri ve sunduğu sosyal imkanlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tavşanlı’nın bu eşsiz noktası, sağlık ve huzur arayanlar için vazgeçilmez bir adres olmayı sürdürüyor.