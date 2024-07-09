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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralanan sürücü ile eşiyle aynı ismi taşıyan 16 yaşındaki torunu Emine Şahan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Naim Ş. idaresindeki 43 AAC 619 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 17. kilometresindeki Yoncalı Kavşağı'nda, Mehmet Ali Şahan’ın (64) kullandığı 35 YMB 90 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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