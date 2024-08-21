Kütahya’da gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında, suç şüphesi taşıyan alanlarda yapılan denetimlerde 1 aranan şahıs yakalandı, 39 araç sürücüsüne toplam 34 bin 125 TL cezai işlem uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde, parklar, bahçeler, alışveriş merkezleri, metruk binalar, otogar, tren garı, Atatürk Bulvarı, sevgi yolu gibi halkın yoğun bulunduğu bölgeler hedef alındı.

İl merkezinde, 28 park ve bahçe ile 42 metruk bina kontrol edilirken, 52 işyeri de denetimden geçti. Ekipler, 932 şahıs ve 254 aracın GBT kontrolü ile kaba üst aramalarını gerçekleştirdi. Denetimlerde, 7 aranan şahıs yakalanırken, 1 hacizli araç tespit edildi. Ayrıca, 4 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken, bir sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 6 bin 439 TL ceza kesildi. Bir şahsa ise yoklama kaçağı tebligatı yapıldı.

İlçelerde de denetimler sıkıydı

Kütahya’nın ilçelerinde de yoğun denetimler devam etti. Emet ilçesinde 49 şahıs ve 34 araç sorgulandı, 6 işyeri denetlendi. Çavdarhisar ilçesinde 105 şahıs ve 14 araç, Gediz ilçesinde ise 183 şahıs ve 78 araç denetimden geçti. Gediz'de 20 araç sürücüsüne 13 bin 800 TL ceza uygulandı. Tavşanlı ilçesinde 198 şahıs ve 38 araç, Domaniç’te ise 86 şahıs ve 29 araç sorgulandı. Domaniç'te 6 sürücüye toplamda 4 bin 830 TL ceza kesildi. Dumlupınar, Aslanapa, Hisarcık, Pazarlar, Altıntaş ve Simav ilçelerinde de benzer denetimler gerçekleştirildi ve çeşitli cezalara hükmedildi.

İlçe denetimleri sonucunda toplamda:

946 şahıs ve 364 araç kontrol edildi, 1 aranan şahıs yakalandı. Toplamda 39 araç sürücüsüne 34 bin 125 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında 57 işyeri, 37 park ve bahçe, 11 metruk bina, 5 oyun ve internet salonu kontrol edildi.